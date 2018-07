LONDON/BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Beitrittsperspektive für die Staaten des Westbalkans hat sich weiter verbessert. Ein entsprechend positives Fazit zogen die britische Premierministerin Theresa May und Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abschluss der Westbalkan-Konferenz am Dienstagabend in London. May versprach, dass sich ihr Land auch nach dem EU-Austritt nicht aus seiner Verantwortung für den Westbalkan zurückziehen werde.

May erklärte, man habe Fortschritte gemacht und weitere Abkommen geschlossen, die die Westbalkan-Staaten stärker an die Europäische Union knüpfen sollten. Die britische Regierungschefin nannte unter anderem Mittel für Startup-Unternehmen und die Begrenzung des Handels mit kleinen Waffen. Ein stabiler Westbalkan bedeute auch ein stabileres Europa, sagte May, die den Westbalkan-Staaten eine höhere finanzielle Unterstützung zur besseren Regierungsführung versprach.

Merkel erklärte, man wolle die Region weiterhin "mit einer europäischen Perspektive ausstatten". Es sei im Interesse der EU, dass die Region stabil sei und sich gut entwickele. Deshalb begrüße sie es sehr, dass Großbritannien trotz des Brexits weiter im Westbalkan arbeiten werde.

Ein wichtiger Punkt für die Stabilität des Westbalkans sei die Erweiterung der wirtschaftlichen Kooperation mit der EU, sagte Merkel. Die CDU-Vorsitzende verwies zudem auf stützende Maßnahmen wie Infrastrukturprojekte, die Gründung einer Wissenschaftsstiftung oder Hilfen bei der Berufsausbildung in der Region, denn die Jungend sei noch nicht überzeugt, dass sie in den Ländern des Westbalkans eine Zukunft habe. Es gebe noch viele Probleme zu lösen, es seien aber auch schon "deutliche Fortschritte" zu sehen, fasste Merkel zusammen.

Unter dem Begriff Westbalkan versammeln sich die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens und Albanien. Ausgenommen sind die Staaten, die bereits der EU beigetreten sind. Die Westbalkan-Gruppe besteht demnach aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro und Serbien.

May freut sich auf Trump

Den Fragen der Journalisten nach den Querelen in ihrem Kabinett und der Kritik von US-Präsident Donald Trump wich May aus. Trump - der Ende der Woche in London erwartet wird - hatte unter anderem getwittert, er habe die Nato und das Vereinigte Königreich vor sich. Und er werde mit Putin sprechen, erklärte der US-Präsident noch und ergänzte: "Offen gesagt könnte Putin der einfachste von allen sein."

May entgegnete, sie freue sich schon darauf, Trump bei dem am Mittwoch beginnenden Nato-Gipfel zu treffen und dann bei seinem Besuch in Großbritannien. Sie freue sich auf eine gute Diskussion mit ihm.

Merkel erneuerte den Willen der deutschen Regierung nach einer engen Zusammenarbeit mit Großbritannien auch nach dem Brexit. "Wir bleiben Europäer. Auch wenn wir nicht in der gleichen Europäischen Union sind."

