Brett Kavanaugh gilt wegen seiner Skepsis gegenüber staatlichen Regulierungen als konservativer Richter. Mit ihm im Amt könnte der Oberste Gerichtshof so unternehmerfreundlich werden wie seit Jahrzehnten nicht.

Das Weiße Haus verlor keine Zeit. Schon am Dienstag Vormittag, nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump Richter Brett Kavanaugh als seinen Kandidaten für den freiwerdenden Sitz am Obersten Gerichtshof der USA nominierte, begann die Regierungszentrale, um Unterstützung für den 53-jährigen Juristen zu werben. Vor allem die Business-Community soll helfen, dass die Nachbesetzung trotz knapper republikanischer Mehrheit im Senat problemlos über die Bühne geht.

Kavanaugh habe sich in seiner Karriere stets gegen "Überregulierung" eingesetzt, heißt es in einem Schreiben an einflussreiche Unternehmensvertreter, aus dem das US-Medium Politico zitiert. Auch habe der Richter dabei geholfen, "die zerstörerischsten neuen Umweltregeln von Präsident Obama" abzuräumen und unabhängige Regulierungsbehörden einzuschränken. Kavanaugh, so die Botschaft, ist gut fürs Geschäft.

Tatsächlich demonstrierte der Jurist in seinen zwölf Jahren am Bundesgericht für den Bezirk von Washington D.C. mit Blick auf staatliche Regulierung eine gehörige Portion Skepsis. In zahlreichen Entscheidungen stimmte er gegen staatliche Vorgaben, zumeist mit der Begründung, die Behörden hätten ihre Kompetenzen überschritten.

So kam Kavanaugh im Jahr 2014 zu dem Schluss, die Umweltbehörde EPA müsse auch die Kosten für Kraftwerkbetreiber im Blick behalten, wenn sie etwa neue Grenzwerte für Schadstoffe wie Quecksilber festlege. Es sei "unvernünftig", dass die Behörde dies bislang nicht getan habe, schrieb er, zumal die in Frage stehenden neuen Auflagen Mehrkosten von fast zehn Milliarden Dollar für Energierunternehmen bedeutet hätten.

Die Behörde könne selbstverständlich zu dem Ergebnis kommen, ...

