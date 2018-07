Mannheimer Morgen über Lkw-Assistenten zum Schutz von Radfahrern Überschrift: Gentechnik für Scheuer Jeder moderne Pkw verfügt mittlerweile über Sensorik, die einen Höllenlärm veranstaltet, wenn man zu nah an Hindernisse heranfährt. Bei Dutzend Tonnen schweren Lastwagen soll es ein Problem sein, serienmäßig Warnsysteme einbauen, die Radfahrer und Fußgänger neben dem Fahrzeug schützen? Moderne, elektronische Fahrassistenten können in solchen Fällen eine segensreiche Wirkung entfalten. Bis vor Kurzem wurde das Problem einfach nicht wichtig genommen, trotz zahlreicher toter und schwer verletzter Radfahrer. Nun aber, da der Radverkehr in den vielen Innenstädten zunimmt, muss etwas passieren. Gut, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer reagiert. Der Zweifel bleibt, dass mehr zum Schutz der schwachen Verkehrsteilnehmer möglich wäre. Zwar sagen viele Experten, die wesentlichen Kompetenzen für Rechtsänderungen in diesem Bereich lägen bei der Europäischen Union, und das Verfahren sei langwierig. Dennoch scheint die bundesdeutsche Straßenverkehrsordnung einen Ansatz zu bieten. Zumindest ist zu prüfen, ob die Städte nicht mehr Handhabe erhalten sollten, Lkw ohne Abbiegeassistenten auszusperren. Zu große Duldsamkeit gegenüber die Fahrzeugindustrie gehört zum Erbgut des Verkehrsministeriums. Es wäre gut, wenn Scheuer hier etwas politische Gentechnik anwendete. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 13:57 ET (17:57 GMT)