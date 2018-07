US-Staatsanleihen sind am Dienstag nach einem wenig bewegten Auftakt knapp ins Minus gerutscht. Die Kurse der als besonders sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere litten unter der aktuellen Risikobereitschaft der Anleger, die sich in höheren Notierungen an der Wall Street niederschlug.

Zweijährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte und rentierten mit 2,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren ebenfalls 3/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte und rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 1/32 Punkt auf 103 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent./gl/he

AXC0267 2018-07-10/21:25