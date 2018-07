Das Entwicklungshilfeministerium beharrt auf seiner Forderung nach mehr Mitteln aus dem Bundeshaushalt. Der Bedarf vor Ort sei "sehr viel größer".

Im Streit um den Bundeshaushalt 2019 hat das Entwicklungshilfeministerium seine Forderung nach zusätzlichen Mitteln bekräftigt. Rund 500 Millionen Euro fehlten, um den Anteil der Entwicklungsgelder am Haushalt stabil bei 0,5 Prozent zu halten, sagte Staatssekretär Martin Jäger am Dienstag in Berlin, wo die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ihren Jahresbericht vorstellte.

Es gehe aber nicht nur um die sogenannte ODA-Quote. "Was uns sehr beschäftigt, ist die Situation im Krisenbogen in den Ländern um Syrien ...

