Kurze Markteinschätzung: Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass es weniger auf die Nachrichten selbst ankommt, sondern mehr darauf, in welcher Verfassung sich der Markt gerade befindet. In den letzten beiden Juni-Wochen hatte es in Sachen Handelsstreit keine wesentlichen neuen Entwicklungen gegeben. Die Kurse fielen trotzdem, und so musste die Furcht vorm Streit als "Begründung" dafür herhalten. ...

