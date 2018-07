Die neuen Mittel sind für die Entwicklung der Plattform des Unternehmens für die biopharmazeutische Herstellung langer DNA-Konstrukte für Anwendungen in der Zell- und Gentherapie bestimmt

Wie DNA Script heute bekannt gab, erhielt das Unternehmen eine nicht-verwässernde Finanzierung in Höhe von 2,7 Mio. USD aus dem Programm "Concours d'Innovation" von Bpifrance. DNA Script bezieht die Mittel in Form von Zuschüssen oder rückzahlbaren Vorschüssen aufgrund der vielversprechenden, innovativen enzymatischen DNA-Synthesetechnologie und angesichts des Potenzials des Unternehmens, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der biopharmazeutischen Produktion für die Zell- und Gentherapie zu werden.

Im Zuge der rasanten Weiterentwicklung der Genomik sorgen innovative Genom-Editierungs-Technologien für Fortschritte in der Life-Science-Forschung. Der Markt für synthetische Nukleinsäuren ist global auf über 1 Mrd. USD pro Jahr gewachsen, die Nachfrage kann jedoch nicht immer gedeckt werden. In den vergangenen 50 Jahren wurde synthetische DNA in einem komplexen, chemischen Verfahren mit gewissen Einschränkungen hinsichtlich Qualität, Durchlaufzeit und Herstellungsflexibilität produziert. Im Gegensatz dazu stellt DNA Script einen neuartigen biochemischen Prozess für die DNA- und RNA-Synthese vor, bei der hocheffiziente Enzyme eingesetzt werden. Diese Technologie simuliert die Art und Weise, wie die Natur den genetischen Code erzeugt, bietet eine höhere Leistung und minimiert den Einsatz aggressiver Chemikalien. Insbesondere ermöglicht die Technologie die Herstellung langer DNA-Konstrukte, die eine Schlüsselkomponente der Arzneimittel für die Zell- und Gentherapie sind.

"In den vergangenen Jahren erzielte die Zell- und Gentherapie, aber auch Gen-Editierungs-Ansätze vielversprechende Ergebnisse im klinischen Umfeld. Allerdings stellte die Produktion solcher Medikamente häufig eine große Herausforderung dar. Es besteht ein ungedeckter Bedarf an hochwertiger, schnell herstellbarer synthetischer DNA. Mit dieser neuen Finanzierung will Bpifrance dem Unternehmen die Möglichkeit geben, das Potenzial der Technologie für die Herstellung langer DNA-Konstrukte im großen Umfang zu demonstrieren", erklärte Thomas Ybert, PhD, CEO und Mitbegründer von DNA Script.

"Wir sind stolz, DNA Script bei der Entwicklung dieser Technologie unterstützen zu können. Dieses junge französische Unternehmen hat alles, was es braucht, um eine weltweite Führungsposition in diesem extrem viel versprechenden Bereich zu erreichen", erläuterte Virginie Fontaine von Bpifrance.

DNA Script ist eines von acht Unternehmen, die im Bereich "Gesundheitswesen" einen Preis im "Concours d'Innovation 2018" gewannen. Dieser Wettbewerbszuschuss für innovative Projekte soll die Entwicklung von Unternehmen beschleunigen, die das Potenzial aufweisen, eine weltweite Führungsposition in ihren jeweiligen Märkten zu erreichen.

Ybert fuhr fort: "Mit unserem Projekt wollen wir einen Goldstandard für effiziente, saubere DNA-Synthese schaffen. Es ist gleichzeitig ein großartiges Beispiel für verschiedene, hochwertige Anwendungsbereiche, die in den nächsten Jahren von der Kernplattformtechnologie von DNA Script profitieren."

Bis heute hat DNA Script insgesamt 27 Mio. USD eingeworben. Im September 2017 kündete DNA Script eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Mio. USD unter der Leitung von Illumina Ventures an. Weitere Investitionen wurden von M Ventures dem Corporate Venturing-Zweig von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und den bestehenden Investoren Sofinnova Partners, Kurma Partners sowie Idinvest Partners getätigt.

Über DNA Script

DNA Script, 2014 in Paris (Frankreich) gegründet, ist bei der De-novo-Synthese von Nukleinsäuren unter Verwendung einer Enzymtechnologie weltweit führend. Ziel des Unternehmens ist eine Innovationsbeschleunigung im Bereich Life Sciences und Technologie durch eine schnelle, erschwingliche DNA-Synthese von hoher Qualität. Der Ansatz von DNA Script macht sich die mehrere Milliarden Jahre währende Evolution der Natur bei der DNA-Synthese zunutze, um eine Synthese auf Genomebene zu ermöglichen. Die Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, die Entwicklung neuer Therapeutika, die nachhaltige Produktion von Chemikalien, verbesserte Nutzpflanzen sowie die Datenspeicherung erheblich zu beschleunigen. www.dnascript.co

Über Bpifrance

Als staatlich geführte Tochtergesellschaft der Caisse des Dépôts (französische Hinterlegungs- und Konsignationskasse) unterstützt Bpifrance Unternehmen vom Start-up bis hin zum Großkonzern mit Darlehen, Sicherheiten und Eigenkapital. Darüber hinaus bietet Bpifrance in Partnerschaft mit Business France Supportleistungen und Förderungen bei Innovationen, Unternehmenskäufen und Exporten an. Bpifrance stellt Unternehmen eine kontinuierliche Finanzierung in jeder Phase ihrer Entwicklung sowie auf die regionalen Eigenheiten abgestimmte Optionen bereit. Mit 47 regionalen Niederlassungen (90 der Entscheidungen werden auf regionaler Ebene getroffen) ist Bpifrance der Schlüssel zu wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit für Entrepreneure. Bpifrance unterstützt staatliche Strategien, die die französische Regierung und Regionalpräsidien mit drei Zielen umsetzen: Förderung des Geschäftswachstums, Vorbereitung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit, Beitrag zur Entwicklung eines für Unternehmer günstigen Ökosystems. Mit Bpifrance als einflussreichem, verfügbarem und effektivem Mittler können Unternehmen ihre Erfordernisse im Hinblick auf Finanzierung, Innovation und Investitionen erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bpifrance.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180710006006/de/

Contacts:

Pressekontakte in den USA

Seismic

Lisa Rodriguez, 415-505-5447

lisa@teamseismic.com

oder

Pressekontakte in Europa

ALIZE RP

Caroline Carmagnol und Tatiana Vieira, 06 64 18 99 59 01 44 54 36 65

DNASCRIPT@alizerp.com

oder

Kontakt DNA Script

Sylvain Gariel, COO

sg@dnascript.co