Der Schwung an der gut gelaufenen Wall Street hat am Dienstag etwas nachgelassen. Während es bei den Standardwerten immer noch für Kursgewinne reichte, kam die Technologiebörse Nasdaq nach ihrer zuletzt besonders starken Entwicklung kaum noch von der Stelle. Weiterhin setzen die Anleger darauf, dass die rund laufende Konjunktur und eine gute Berichtssaison der Unternehmen die jüngsten Sorgen wegen einer Verschärfung der internationalen Handelskonflikte überlagern.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zum Börsenschluss ein Plus von 0,58 Prozent auf 24 919,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,35 Prozent auf 2793,84 Punkte hoch. Dagegen rutschte der Auswahlindex Nasdaq 100 nach einem freundlichen Anfangshandel, der ihn in die Nähe seines Rekordhochs aus dem Juni brachte, zeitweise sogar ins Minus, schaffte am Ende aber einen knappen Kursanstieg von 0,09 Prozent auf 7282,60 Zähler./gl/he

AXC0273 2018-07-10/22:18