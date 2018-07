FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat sich die Jenoptik-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der Photonik-Konzern verstärkt sich durch eine Übernahme in Kanada und rechnet in der Folge mit einem höher als bislang erwarteten Jahresumsatz. Durch den geplanten Zukauf und die anhaltend gute Nachfrage in den angestammten Geschäften geht Jenoptik für dieses Jahr nun von einem Konzernumsatz von 805 bis 820 Millionen Euro aus nach bislang in Aussicht gestellten 790 bis 810 Millionen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 4 Prozent höher getaxt.

Dagegen zeigte sich die Morphosys-Aktie unverändert. Der Lizenzpartner Janssen hat ein klinisches Phase 2/3 Entwicklungsprogramm mit Tremyfa gestartet. Wie das Biotechnologieunternehmen mitteilte, ziele dieses auf den Erhalt der Marktzulassung ab. MorphoSys werde in diesem Zusammenhang zwei Meilensteinzahlungen von Janssen erhalten, hieß es weiter. Finanzielle Details wurden aber nicht genannt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.606 12.610 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 16:35 ET (20:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.