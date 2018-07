Duco, the Data Engineering Technology Company, gab heute die Eröffnung von drei neuen Niederlassungen in Singapur, Wroclaw (Breslau) und Edinburgh bekannt. Dieser Schritt erfolgte nach einem mehrjährigen starken Wachstum und der Annahme von Ducos Self-Service-Abgleichmodell durch globale Finanzinstitute. Im Januar 2018 kündigte Duco eine Finanzierungsrunde von 28 Mio. USD an.

Die neuen Büros von Duco öffnen alle bis September 2018. Mit seiner Niederlassung in Singapur zielt das Unternehmen auf den Markt für Finanzdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum ab und möchte von dort aus auch Bestandskunden in Australien, Hong Kong, Indien und den Philippinen unterstützen. Im polnischen Wroclaw werden die technischen Abläufe für Ducos Cloud-basierte Dienste koordiniert, außerdem dient die Niederlassung als ergänzender zusätzlicher Standort für den Ingenieursnachwuchs zur Firmenzentrale in London. Das Forschungs- und Innovationsteam von Duco, Duco Labs, baut seine Präsenz in Edinburgh aus, dessen Universität eine bekannte Hochburg für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ist.

CEO Christian Nentwich kommentierte: "Duco befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Wir sehen Singapur als Schlüsselelement für unsere Expansion nach Asien, weil dort FinTech und Innovationen unterstütz werden und sowohl lokale als auch globale Kunden ansässig sind. Wroclaw und Edinburgh sind wichtige Standorte, die es uns ermöglichen werden, unsere Technologieorganisation noch schneller und nachhaltiger auszubauen. Außerdem finden wir dort die Spitzenkräfte im Bereich Computerwissenschaften, die wir suchen."

Über Duco

Duco leistet Data Engineering als Self-Service in der Cloud. Wir ermöglichen es den Benutzern, jede Art von Daten auf Anforderung zu normalisieren, zu validieren und abzugleichen. Neukunden können innerhalb von 24 Stunden den Betrieb aufnehmen und nach 7 Tagen Ergebnisse sowie nach 30 Tagen greifbaren wirtschaftlichen Mehrwert erzielen. Zu unseren Kunden gehören internationale Banken, Broker, Börsen, Anlageverwalter, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Serviceanbieter und Unternehmen. Mit Hauptsitz in London und Büros in New York, Luxemburg und Singapur betreut Duco Kunden in ganz Europa, Nordamerika, Afrika, Asien und Australasien. Weitere Informationen finden Sie unter http://du.co

