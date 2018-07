London (ots/PRNewswire) -



disguise freut sich die Ernennung von Bill Collis zum Vorstandsvorsitzenden bekanntzugeben. Er bringt umfassende Erfahrung aus der Film- und Videobranche mit: Zuletzt war Collis CEO und President von The Foundry, das er über ein Jahrzehnt führte. Collis hat The Foundry organisch aufgebaut und von einem Londoner Nischenbetrieb für Spezialeffekte-Software in ein wachstumsstarkes Weltunternehmen für die Entwicklung und Vermarktung von Tools für Medien-Post-Produktion und Produktdesign-Technologie umgebaut.



Collis ist derzeit Vorsitzender oder Direktor von mehreren Unternehmen mit Private-Equity-Beteiligung. Er ist Vorsitzender von Random42 und Vorstandsmitglied von Cubic Motion und Exocad.



"Wir sind hocherfreut, dass wir Bill an Bord holen konnten. Sein unglaublicher Erfahrungsschatz im technischen, geschäftlichen und Anlagebereich ist für uns ein echter Gewinn. In der Branche gibt es nur ganz wenige, die sich über die Jahre die Anerkennung und den Ruf von Bill erworben haben", sagte Ash Nehru, Gründer von disguise.



disguise (vormals d3 Technologies) wurde 2013 von Ash Nehru mit zwei Geschäftspartnern gegründet. Das Unternehmen kollaboriert heute mit einigen der begabtesten visuellen Designern der Welt, die Konzert-Tourneen für Künstler wie U2, Rolling Stones, Beyonce, Lady Gaga und Ed Sheeran gestalten. Zu den Projektpartnern gehören auch das kalifornische Musik- und Kunstfestival Coachella, verschiedene West End- und Broadway-Shows wie Frozen und Harry Potter, eine wachsende Zahl von Hollywood-Filmen und Live-TV-Rundfunkangeboten sowie weitere Events in Wirtschaft und Unterhaltung.



disguise betreibt Niederlassungen in London, Hongkong, New York und Schanghai. Weitere internationalen Niederlassungen sind in Planung, darunter Los Angeles im September. Private-Equity-Investor Livingbridge hat im letzten Jahr eine Beteiligung erworben. disguise verfolgt ambitionierte Pläne zum Ausbau seiner weltweiten Präsenz und seines Marktanteils und will zudem in neue vertikale Branchen wie Film und Rundfunk vordringen. Mit der Investition werden außerdem neue Produkte im Software- und Hardwaresegment finanziert.



"Das Wachstum und die weltweite Akzeptanz unserer Produkte sind bemerkenswert. Wir freuen uns jetzt darauf, dass Bill die nächste Entwicklungsphase von disguise vorantreibt, und sind gespannt auf das, was wir gemeinsam erreichen können", sagte Fernando Kufer, CEO von disguise.



Collis sagte: "Ich bin begeistert über meine bevorstehende Zusammenarbeit mit Ash, Fernando und dem Rest des disguise-Teams. disguise ist der unangefochtene Marktführer bei Konzert-Tourneen und Live-Events und expandiert schnell in das Film- und Rundfunksegment. Dies hat im zurückliegenden Jahr zu einem phänomenalen Wachstum geführt, und ich hoffe, dass ich den Erfolgskurs des Teams in den kommenden Jahren unterstützten kann."



Collis wurde für seine Führungsqualitäten 2012 von Ernst & Young mit dem Preis "Entrepreneur Of The Year" ausgezeichnet. Er hat einen PhD in Signalverarbeitung und ist Inhaber mehrerer Patente. Er war an einem erfolgreichen Kinofilm beteiligt und wurde von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit dem renommierten Scientific and Technical Award ausgezeichnet.



Informationen zu disguise



disguise entwickelt kollaborative Tools der nächsten Generation, um Künstler und Technologen bei der Realisierung ihrer Vision zu unterstützen. Mit dem softwarebasierten Showdesign-Tool von disguise lassen sich Projekte ortsunabhängig visualisieren, gestalten und sequenzieren. Und wenn die Zeit für die Realisierung gekommen ist, steht eine leistungsgerechte Hardwareoption zur Verfügung, um das Konzept kreativ umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter disguise.one



OTS: disguise newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131345 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131345.rss2



Pressekontakt: David Steinberg Goliath Marketing & Communications 646-319-8255