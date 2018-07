Berlin/Saarbrücken (ots) - Angesichts der politischen Krise in Großbritannien rechnet der SPD-Fraktionsvize und Europa-Experte Achim Post mit neuen Turbulenzen bei den weiteren Brexit-Verhandlungen.



"Ein wenig hat man das Gefühl, dass nach den Chaostagen der deutschen Konservativen nun die Chaostage der britischen Konservativen anbrechen", sagte Post der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Nach den beiden Minister-Rücktritten sei zumindest deutlich geworden, dass Regierungschefin Theresa May für ihre Linie eines weichen Brexits kämpfen wolle. "Wie dieser Kampf ausgeht, ist kaum absehbar", meinte Post.



Die EU sollte nach Ansicht des SPD-Politikers jetzt die Nerven behalten. "Politische Rabatte für politisches Durcheinander darf es jedenfalls nicht geben", sagte Post.



