Patric Gutknecht tritt am 01. Januar 2019 in die Geschäftsführung der KÖLLA AG ein. Er wird die Vertriebs- und Unternehmensentwicklung am Stammsitz Gümligen bei Bern vorantreiben. Mit Herrn Gutknecht ist das Führungsgremium des Schweizer Standorts vollständig. Patric Gutknecht. Foto KÖLLA Gruppe Die Schweizer Geschäftsleitung bekommt mit Patric...

Den vollständigen Artikel lesen ...