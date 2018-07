Tomatige Genuss-Party mit Urlaubsfeeling! Das "Deutsche Tomatenfestival" feiert am Samstag, 21. Juli 2018, seine Premiere auf der Gemüseinsel Reichenau. Im Mittelpunkt des Festivals steht der gemeinsame Spaß mit heimischen Tomaten. Die werden hier nämlich direkt in der Open-Air-Küche geschnippelt, mit scharfen Messern, zu heißen Rhythmen und dann in...

Den vollständigen Artikel lesen ...