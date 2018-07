BAI hat die Finalisten für die Global Innovation Awards 2018 bekanntgegeben, das prestigeträchtigste Preisprogramm der Branche, das die besonders transformativen Lösungen in der Finanzdienstleistungsbranche weltweit aufzeigt. BAI hat außerdem den neuen People's Choice Award ins Leben gerufen, bei dem in der gesamten Branche abgestimmt werden kann, welche Innovation bei den Finalisten für die BAI Global Innovation Awards die stärkste ist.

Die BAI Global Innovation Awards werden jetzt zum achten Mal vergeben. Sie würdigen nicht nur Branchenführer sondern zeigen auch, was führende Innovatoren im Bereich Finanzdienstleistungen in allen Regionen der Welt tun, um für die Kunden und Mitarbeiter neuen Mehrwert zu schaffen und Effizienzen und Profitabilität für ihre Unternehmen zu erhöhen. Jede Nominierung wird vom Innovation Circle überprüft. Diese Jury beurteilt jede Innovation nach ihrer Originalität und ihrem Einfluss auf Verbraucher und Branche. Die Gewinner des BAI Global Innovation Award werden im August bekanntgegeben und auf der BAI Beacon vom 9. bis 11. Oktober in Orlando, Florida, gefeiert.

Dieses Jahr wird bei den BAI Global Innovation Awards auch ein People's Choice Award vergeben. Finalisten aus mehreren wichtigen Preiskategorien bewerben sich um den Preis, und es kann ab jetzt abgestimmt werden. Während die Finalisten der BAI Global Innovation Awards um diese Auszeichnung der Branche konkurrieren, haben die Abstimmenden Gelegenheit, mitzuwirken und etwas über Innovationen zu erfahren, die die Zukunft prägen. Für den Preis wird ein Gewinner ausgewählt, der ebenfalls auf der BAI Beacon bekanntgegeben und gefeiert werden wird.

Die Finalisten der BAI Global Innovation Awards 2018 sind: Beste Anwendung von Datenanalytik, KI oder maschinellem Lernen in einem Produkt oder Service First National Bank, Johannesburg, Südafrika Robotik-Beratungs-Tool für Lebensversicherungen Jibun Bank Corporation, Tokio, Japan: KI-Support-Tool für Fremdwährungseinlagen OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen), Schanghai, China: KI-Verifizierung mit Versicherungstechnik Ping An Technology, Schanghai, China: System für das Management von Finanzrisiken auf Grundlage von Gefühlserkennung Innovative Touchpoints und vernetzte Erfahrungen CaixaBank, Barcelona, Spanien: CaixaBank Now App HDFC Bank Limited, Mumbai, Indien: HDFC Bank Mobile Banking Card mBank S.A., Warschau, Polen: Bahnbrechende Kundenerfahrung mit Vertrieb von Banking-Produkten USAA, San Antonio, Texas, USA: Übergang IVR zu digitalen Kanälen Interne Prozessinnovation DenizBank, Istanbul, Türkei: Interne Betrugsabwehr Live Oak Bank, Alpharetta, Georgia., USA: Hundertprozentige Neuerfindung für Cloud-Service-Betrieb für grenzenlose, orts- und zeitunabhängige Befähigung von Mitarbeitern Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Kanada: RBC-Blockchain-Schatten-Hauptbuch für grenzübergreifende Zahlungen Innovation mit gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Auswirkung KASIKORNBANK PLC., Bangkok, Thailand: KPLUS Beacon App für mobiles Banking für Sehbehinderte Nova Credit, San Francisco, Kalifornien, USA: Weltweit beste grenzübergreifende Wirtschaftsauskunftei Rukula (Pvt) Ltd, Colombo 5, Sri Lanka: Mikrokredit für Käufe von Konsumgütern in Sri Lanka für finanziell Schwache USAA, San Antonio, Texas, USA: Aerial Imagery Tool Innovation im Bereich Kundenerlebnis Arion Bank, Reykjavík, Island: Digitaler Hypothekenprozess Bank of America, Charlotte, North Carolina, USA: Meet Erica: Die neue virtuelle Finanzassistentin der Bank of America Best Innovation Group, Oak Ridge, Tennessee, USA: Financial Innovation Voice Experience (FIVE) NovoPayment, Miami, Florida, USA: Integration von FinServ in Wertschöpfungskette Innovation im Bereich Humankapital Albaraka Turk Participation Bank, Istanbul, Türkei: Yourunge-Projekt DenizBank, Istanbul, Türkei: HR in a pocket Fifth Third Bank, Cincinnati, Ohio, USA: Maternity Concierge Intesa Sanpaolo, Turin, Italien: ISP Digital Learning Portal und Smartphone-App für orts- und zeitunabhängiges Lernen Innovation im Bereich Marketing CaixaBank, Barcelona, Spanien: imaginCafe DenizBank, Istanbul, Türkei: Denizbank Credit X Intesa Sanpaolo, Turin, Italien: XME Conto UP! Marketingkampagne: das neue Verhältnis zwischen jungen Leuten und Intesa Sanpaolo Turkiye Is Bankasi A.S., Istanbul, Türkei: Die selbstlernende Marketingzentrale der Isbank Innovativer Beschleuniger oder Inkubator Albaraka Turk Participation Bank, Istanbul, Türkei: Albaraka Garaj Acceleration Center Arion Bank, Reykjavík, Island: Digital Future Interner Beschleuniger Emirates NBD, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate: Emirates NBD 3D Open Innovation Boost Spezielle Erwähnung in Wild Card DBS Bank, Singapur: DBS API (Interface für Anwendungsprogrammierung) Entwicklerprogramm FARFA Foundation, Chiniot, Pakistan: FARFA BLT-Inkubator Darüber hinaus werden alle Nominierten für die Outstanding Achievement Awards von BAI in Erwägung gezogen. Die Finalisten für die drei Auszeichnungen sind: Bahnbrechende Innovation im Bereich Finanzdienstleistungen Nova Credit: Weltweit beste grenzübergreifende Wirtschaftsauskunftei NovoPayment: Integration von FinServ in Wertschöpfungskette USAA: Aerial Imagery Tool Hervorragende Nutzung von KI in Finanzdienstleistungen Jibun Bank Corporation: KI-Support-Tool für Fremdwährungseinlagen OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen): KI-Verifizierung mit Versicherungstechnik Ping An Technology: System für das Management von Finanzrisiken auf Grundlage von Gefühlserkennung Innovativster Finanzdienstleister des Jahres Arion Bank, Island CaixaBank, Spanien DenizBank, Türkei USAA, USA

Mehr erfahren Sie auf BAIGlobalInnovations.com.

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation bietet BAI die umsetzbarsten Erkenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und ermöglicht es Führungskräften, jeden Tag intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. BAI engagiert sich für vertrauenswürdige Informationen und leistungsstarke Tools, die Führungskräften die Klarheit und das Vertrauen zur Verfügung stellen, um positiven Wandel zu fördern und die Finanzdienstleistungsindustrie voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180710006085/de/

Contacts:

BAI

Jennifer Divelbiss, +1-312-683-2346

jdivelbiss@bai.org