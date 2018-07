Großbritannien wird die Zahl der Soldaten in Afghanistan fast verdoppeln. Trump hatte London aufgefordert, den Militäreinsatz auszuweiten.

Nach einer Anfrage von US-Präsident Donald Trump wird Großbritannien die Zahl der Soldaten in Afghanistan beinahe verdoppeln. Wie Premierministerin Theresa May am Dienstag erklärte, sollen 440 zusätzliche Kräfte an den Hindukusch geschickt werden. Damit steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...