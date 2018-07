Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zur Rettung in Thailand:

"Wir, die Zuschauer, nahmen Anteil aus der Ferne, in Zeiten von sozialen Medien in "Echtzeit" und fast "hautnah". Es rührte uns an, wie die Jungen in scheinbarer Aussichtslosigkeit gemeinsam in der Höhle beteten und vermeintlich letzte Briefe an ihre Eltern schrieben. Ihr Schicksal hat über Tage die Welt bewegt, mehr als das Schicksal so vieler anderer, die im Krieg in Syrien sterben oder auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Perfide ist es, das eine gegen das andere aufzurechnen. Einzelschicksale haben stets eine größere Aufmerksamkeit und Wirkung als Katastrophen, die eine anonyme Masse heimsuchen. Auch das ist menschlich. Freuen wir uns also über die Rettung in Thailand und nehmen wir sie als das, was sie ist: ein großes Wunder."/zz/DP/nas

AXC0017 2018-07-11/05:35