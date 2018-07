Die Mediengruppe "Straubinger Tagblatt"/ "Landshuter Zeitung" zu May/Brexit:

"Die von May nun vorgeschlagenen Regeln für einen Brexit taugen nicht als Verhandlungsbasis mit den übrigen EU-Staaten, handelt es sich dabei doch um jenes "Rosinenpicken" der Vorzüge des Binnenmarkts, das man in Brüssel unter allen Umständen verhindern will. Die vorgeschlagene Freihandelszone ohne Dienstleistungs- und Reisefreiheit liegt weit von allem entfernt, was die übrigen Regierungen akzeptieren können. In gewisser Weise setzt May ihre Hinhaltetaktik also nur auf einer anderen Ebene fort. Es läuft damit alles auf einen großen Knall Ende März 2019 hinaus, wenn die Briten aus der EU ausscheiden: ohne Zollabkommen, ohne Reiseregelungen, ohne Regeln für die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Spätestens diesen Aufprall des Vereinigten Königreichs auf dem harten Boden der Tatsachen wird Theresa May dann nicht mehr aussitzen können."/zz/DP/nas

