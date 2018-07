"Stuttgarter Zeitung" zu Brexit:

"Ungewiss bleibt der Ausgang des Brexit-Dramas - bei allem neuen Realismus, der sich jetzt abzeichnet in Downing Street. Brexit-Gegner bauen immer mehr darauf, dass es noch zu einem Kollaps des gesamten Projekts und zu einem zweiten Referendum kommt. Bezeichnend ist, dass Boris Johnson den großen "Brexit-Traum" durch Mays Manöver sterben sieht. Wenn nicht eintrifft, was er seinen Landsleuten einmal vorträumte, will er wenigstens nicht schuld daran sein."/zz/DP/he

