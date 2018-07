Dem olfaktorischen Erlebnis und dem Auftritt des eigenwillig gestalteten Flakons zu entsprechen - das war die Herausforderung für Model bei der Gestaltung der Verpackung. Mit der gefundenen Lösung kann das Unternehmen eine spürbare haptische Entsprechung präsentieren. Denn die Strukturprägung des Kartons wurde der Oberfläche des extravaganten, an ein Herz erinnernden Flakons nachempfunden. Dabei sind die stark profilierten Seiten in dunklerem Grün gehalten, die glattere Vorderseite in deutlich hellerem Ton. Damit liefert die Vorderseite den Hintergrund für die Präsentation des geprägten Produktnamens "Aura" und des hochgeprägten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...