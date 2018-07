Die Analysten von Independent Research haben in einer Berechnung der Prognose für 2019 ihre Gewinneinschätzung je Aktie gesenkt. Hier wurde der Gewinn je Commerzbank Aktie für 2019 von 0,91 Euro auf 0,75 Euro gesenkt. Für 2018 erwarten die Experten knapp 0,74 Euro je Aktie. Auch das Kursziel senkten die Analysten von zehn auf neun Euro. Also weiterhin keine guten News bei der Commerzbank. Zwar wurde die Sparte Equity Markets and Commodities an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...