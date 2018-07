Immer mehr Staaten verfolgen eine protektionistische Politik. Setzt die sich durch, wäre es das Ende der Globalisierung, Zinsen und Inflation müssten steigen. Wie uns der Protektionismus schadet.

Weltweit ist derzeit ein Erstarken protektionistischer Kräfte zu beobachten. Populistische Bewegungen gewinnen in vielen Ländern an Einfluss, sie berufen sich häufig auf nationalistische Ideologien und propagieren einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Isolationismus. Der Kampf gegen die Globalisierung ist eine zentrale Gemeinsamkeit der Populisten über die Ländergrenzen hinweg. US-Präsident Donald Trump ist hier sicherlich ein eingängiges Beispiel, doch er steht keinesfalls allein da. Auch in weiten Teilen Europas gewinnen ähnliche Positionen an Boden. Wenn Populisten nicht bereits an der Regierung beteiligt sind, so prägen sie doch vielfach die politische Debatte.

Dabei war es die Globalisierung, die die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der letzten rund 25 Jahre entscheidend geprägt hat. Die Länder des früheren "Ostblocks" in Mittel- und Osteuropa haben sich ebenso in den Welthandel integriert wie die asiatischen Staaten. China ist in recht kurzer Zeit zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt herangewachsen. Enormer Wohlstand ist geschaffen worden, hunderte von Millionen von Menschen konnten sich aus großer Armut befreien.

Es gab in den Industrieländern aber auch Verlierer der Globalisierung, die lange nicht beachtet wurden. Hier fehlten die politischen Konzepte zur Integration und es entstand letztendlich der Nährboden auf dem die nationalistischen Ideologien und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Isolationismus gut gedeihen konnten.

Der Beginn der "Globalisierung" wird heute zumeist auf Anfang der 90er Jahre veranschlagt, im Anschluss an die Öffnung des eisernen Vorhangs und den Beginn der Reformpolitik in China. Die wirtschaftliche Entwicklung und die globalen Wohlstandsgewinne waren seit dem Beginn der Globalisierung außergewöhnlich. Die Folgen einer Protektionismus-Spirale ...

