Toaster, Backöfen, Wasserkocher: Das Design praktisch aller elektrischen Geräte hat große Sprünge gemacht. Nur Kühlgeräte sehen seit jeher blöd aus. Und so schwitzen viele lieber, statt sich das Ambiente zu versauen.

Wir hier in Deutschland leben in einer kühl- und heiztechnisch komplizierten Klimaecke. Während die Dänen ihr Glück kaum fassen können, wenn es in ihrer Bude für zwei, drei Tage im Sommer mal wärmer als 25 Grad ist, ohne dass künstlich geheizt werden muss, gibt es in Spanien so manche Altbauwohnung ohne Zentralheizung. Und im Sommer wird mit Klimaanlagen gekühlt.

In Deutschland ist das so eine Sache. Die Heizung ist gesetzt, ist klar. Aber lohnt sich im Sommer eine Klimaanlage? Die meisten Bauherren sagen: Nö. Und so strotzen die Prospekte von Saturn, Mediamarkt und Expert vor mobilen Klimaanlagen, die alle aussehen wie ein Alienstatist aus Star Wars, der bei einer Wimmelbild-Einstellung kurz durchs Bild surren darf.

Diese Dinger haben alle ein Problem: Wohin mit der Abwärme? Viele kennen das aus dem Büro: Plötzlich stehen die mobilen Klimaanlagen wieder da. Wer so ein Vieh in sein Büro zerrt und benutzen will, muss mindestens einen Schlauch durchs Fenster raushängen. Im dümmsten Fall sammelt sich über den heißen Sommertag hinweg Kondenswasser irgendwo im Gerät und wenn man zum Feierabend alles wieder zusammenräumt, kippt man sich dieses Wasser im breiten Strahl über die nagelneuen sommerlichen Wildlederslipper. Sie merken, ideal ist das nicht.

Der größte Nachteil solcher Geräte ist allerdings: Durchs halb geöffnete Fenster kommt direkt wieder Hitze rein. Das ganze System ist einfach doof.Dabei gibt es ja eigentlich eine geniale Alternative: Verdunstungskälte. Der Schweiß-wegpuste-Effekt. Schon ein leichter Luftzug reicht aus, und es geht uns besser.Nun könnten etwa gewiefte Personalabteilungen faltbare Luftfächer bestellen, mit denen sich die Belegschaft zwischendurch immer mal wieder selbst herrlich kühlende Luft zufächeln könnte. Hübsche Dinger mit motivierenden Sprüchen drauf, irgendwas mit cool bleiben und so. Nachteil: Leute, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...