Trotz aller Vorbehalte gegen den zurückgetretenen britischen Außenminister: seine Kritik am Plan von Theresa May ist stichhaltig. Hier sind die Gründe dafür.

Dickköpfig? Eitel? Ohne Zweifel. Dass Boris Johnson sich zu guter Letzt in seinem holzgetäfelten Büro am lederbezogenen antiken Schreibtisch fotografieren ließ, als er die Unterschrift unter seinen Abschiedsbrief an Premierministerin Theresa May setzte, sorgte für viel Spott.

Und doch hat der Ex-Minister mit dem wasserstoffblonden Haarschopf Recht mit seiner Fundamentalkritik am sogenannten Chequers-Papier, das May ihrem Kabinett letzten Freitag bei einer Klausurtagung aufzwang. "Wir scheinen auf einen Semi-Brexit zuzusteuern, wo große Teile der Wirtschaft immer noch an die EU gekettet sind, Großbritannien aber keine Kontrolle mehr ausübt", schrieb er in seinem Brief. Bei näherer Betrachtung erkennt man tatsächlich vier große Schwachstellen des Plans, die der britischen Wirtschaft langfristig Schaden zufügen würden - ein kohärentes Brexit-Konzept ist dieser Kompromiss jedenfalls nicht.

1. Großbritannien drohe zu einer Kolonie der EU zu werden, behauptet Johnson. Das ist natürlich übertrieben. Dennoch: Mays Papier sieht eine neuartige Form der Zollunion vor, bei der sich Großbritannien im Austausch von Gütern und Agrarprodukten weiterhin streng an die von der EU vorgegebenen Standards halten würde und damit nichttarifäre Handelshemmnisse vermeiden könnte.

Damit wären Grenzkontrollen zwischen der EU und Großbritannien hinfällig und auch das Grenzproblem zwischen der Republik Irland und Nordirland wäre gelöst. Allerdings hätte London keinen Einfluss mehr auf die von der EU vorgegebenen Standards, es wäre ohne Sitz und Stimme in der EU und so würden die Briten zu reinen "Befehlsempfängern" während Brüssel den Takt vorgäbe.

Johnson hat auch recht, wenn er die Vorschläge für die von May anvisierte Zollpartnerschaft als "unpraktisch und nicht umsetzbar" kritisiert: Weil Großbritannien im Auftrag der EU Zölle ...

