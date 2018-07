Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MOBILFUNK - Der für Donnerstag geplante Mobilfunkgipfel, zu dem Bundesbreitbandminister Andreas Scheuer (CSU) die Vorstandschefs der Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica sowie Vertreter der Bundesländer und der kommunalen Spitzenverbände eingeladen hat, wird aller Voraussicht nach ergebnislos enden. Somit wird es keine Verpflichtung der Netzbetreiber geben, bundesweit die Funklöcher zu schließen. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. (Handelsblatt S. 9)

RÜSTUNGSAUSGABEN - Vor dem Nato-Gipfel hat der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, die deutschen Verteidigungsausgaben gegen Kritik verteidigt. Bartels sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Für Deutschland sind erst mal 1,5 Prozent bis 2024 ein realistisches Ziel." Damit würde Deutschland mit anderen europäischen Nato-Ländern gleich ziehen: "In absoluten Zahlen werden wir dann voraussichtlich genau so viel ausgeben wie unsere französischen und britischen Partner. Das wäre nicht so schlecht", sagte der SPD-Politiker. Die USA fordern von Deutschland, das Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben bis 2024 zu erfüllen. Der Wehrbeauftragte verwies darauf, dass alle Nato-Staaten sich gemeinsam auf dieses Ziel verpflichtet hätten. Bartels sagte zu der Zwei-Prozent-Marke: "Es ist eine Orientierung, die sich die Nato selbst einstimmig gegeben hat, keine US-Idee." (Neue Osnabrücker Zeitung/FAZ S. 1/Welt S. 1 und 6)

VERTEIDIGUNGSKOSTEN - Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, will Infrastrukturausgaben im Verkehrsbereich in Zukunft vermehrt als Verteidigungskosten anrechnen lassen. "Deutschland wird zusätzliche Leistungen tragen müssen für den innerhalb der Nato benötigten Ausbau der Infrastruktur in Mitteleuropa", sagte Bartels dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Das betrifft Straßen, Brücken, Tunnel und Schienen." Die Ausgaben werden notwendig, weil im Rahmen der Aufrüstung zunehmend Militärfahrzeuge Deutschland als Transitland nutzen dürften. (RND)

AUTOBAHNEN - Die Zahl der Autobahnbaustellen in Deutschland zur Sommerferienzeit wird immer größer. 586 "gemeldete Arbeitsstellen im Zeitraum vom 1. Juni bis 1. Oktober", zählt das Bundesverkehrsministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen auf, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Damit übertrifft die Zahl der Sommer-Autobahnbaustellen noch die des Staurekordjahres 2017. (SZ S. 6)

STROMKOSTEN - Die Verbraucher haben 10,2 Milliarden Euro Abgaben und Steuern auf ihre Stromkosten im Jahr 2017 gezahlt. Das sind 28 Prozent dessen, was Haushalte insgesamt an ihre Stromversorger überweisen. Das ergibt sich aus Berechnungen des Bundes der Steuerzahler. (FAZ S. 17)

