Moneycab.com: Herr Schaufelberger, seit zehn Jahren fokussiert Coltene ausschliesslich auf den Dentalmarkt und hier auf die Verbrauchsgüter. Auch bei den Verbrauchsgütern gibt es viel Hightech, vor allem Dank Polymerchemie. Welches ist für Sie als ausgebildeter Elektroingenieur in der Chemie die spannendste Neuentwicklung?

Martin Schaufelberger: Die Digitalisierung hält auch Einzug im Dentalbereich. Hier wird im Vergleich zu anderen Branchen bereits Vieles digital umgesetzt. So wurde das heutige Cerec System vor 30 Jahren an der ETH Zürich entwickelt und ist heute recht gut verbreitet. Bei diesen Chair-side Restorationen wird in einer Sitzung beim Zahnarzt zum Beispiel eine Krone erstellt und permanent eingesetzt. Die Daten werden mit einem Oral-Scanner am Patienten erfasst, mit dem Computer nachbearbeitet und zu einem Tisch-Fräscenter geschickt. Dieses fräst innert Minuten die Krone. Coltene stellt dafür hochwertige Composite Blocs her - also die Verbrauchsgüter für die digitale Restauration. Das sind spannende High-Tech-Lösungen und bestimmt erst der Beginn von weiteren Entwicklungen.

Ist Haltbarkeit und Farbstabilität von Zahnersatz überhaupt noch ein Problem?

Unsere Produkte sind genau auf diese Eigenschaften optimiert. Auf Komposit oder Kunststoff basierende Füllmaterialien wurden erstmals vor 50 Jahren eingesetzt und haben seither eine gewaltige Entwicklung erlebt. Haltbarkeit sowie Farbstabilität sind heute kein Problem mehr. Coltene hat mit BRILLIANT EverGlow zudem ein Produkt entwickelt, bei dem auch der Glanz dem natürlichen Zahn entspricht.

"Zahlreiche externe Ansprechpartner unterstützen unsere breite interne Fachkompetenz in der Forschung und Entwicklung sowie im Marketing im kreativen Entwicklungsprozess von neuen Produkten."

Martin Schaufelberger, CEO Coltene

Gibt es neben Zinkoxid noch andere antimikrobielle Zusätze, um Karies und anderen bakteriellen Schäden Herr zu werden?

Sie sprechen wohl das Problem der Sekundärkaries an, bei der an den Rändern der Restauration, also zwischen dem Zahn und dem Füllmaterial erneut Karies entsteht. Dies war bei den Amalgamfüllungen aufgrund der antibakteriellen Wirkung von Silber kaum ein Problem. Heute werden Restaurationen mit einer chemischen Adhäsion eingesetzt. Dabei gilt es, die richtigen Prozeduren und Produkte anzuwenden. Coltene verfügt über Ätzmittel und Bonds, die auf die Komposite hervorragend abgestimmt sind. Dadurch hält nicht nur die Restauration optimal, sondern es entstehen auch keine Zwischenräume, die eine Sekundärkaries erst entstehen lassen.

Wie viele Neukunden gewinnen Sie durch den direkten Kontakt zu Ihren Endkunden, den Zahnärzten?

Das ist schwierig zu sagen. Ideen und Entwicklungen sind oft das Produkt aus verschiedenen Dialogen, die natürlich unsere Endkunden beinhalten. Wir pflegen den Kontakt zu einem breiten und weltweiten Kreis an Key-Opinion-Leadern und zu den entsprechenden Fakultäten führender Universitäten. Diese externen Ansprechpartner unterstützen unsere breite interne Fachkompetenz in der Forschung und Entwicklung sowie im Marketing im kreativen Entwicklungsprozess von neuen Produkten.

Coltene wird die Firmen SciCan (Desinfektionsgeräte) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...