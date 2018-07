The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1087817422 SCENTRE MANAGEM.14/18 FLR BD01 BON EUR N

CA VOIM XFRA XS1167637294 VOLKSWAGEN INTL 15/18 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1260808750 LAND NRW MTN-LSA 15/18 DL BD01 BON USD N

CA R86C XFRA FR0012674182 RCI BANQUE 15-18 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA HC5B XFRA US40414LAD10 HCP 2021 BD02 BON USD N

CA AE1E XFRA US94973VBE65 ANTHEM 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USU25257AD54 DIAMONDB.ENERGY 18/25 2 BD02 BON USD N

CA XFRA USU75111AC56 ROCK.EXPR.PIPEL.08/18REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0440041191 ST ENGIN.FINCL 09/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0953199634 CONTINENTAL MTN 13/18 BD02 BON EUR N