The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A228U7 RLBK OBEROESTERR. 18-28 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0421460400 EXPORT-IMPORT BK 18/24MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423279303 COBA 18/25 DL S.900 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB53J8 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB53X9 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB53Y7 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S43 LB.HESS.THR.IS.07B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S50 LB.HESS.THR.CARRARA07C/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S68 LB.HESS.THR.CARRARA07D/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TE1 LB.HESS.THR.CARRARA07G/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TF8 LB.HESS.THR.CARRARA07H/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TG6 LB.HESS.THR.CARRARA07I/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TH4 LB.HESS.THR.CARRARA07J/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TL6 LB.HESS.THR.CARRARA07M/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RE3 LB.HESS.THR.CA.TIL.07C/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UM0 LB.HESS.-THR. IHS 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UN8 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LV84 UC-HVB CRELINO 21 CBK BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LV92 UC-HVB CRELINO 21 LXS BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWA5 UC-HVB CRELINO 21 ZFIN BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWF4 UC-HVB CRELINO 21 HEI BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWG2 UC-HVB CRELINO 21 TKA BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWH0 UC-HVB CRELINO 21 VVD BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LXE5 UC-HVB CRL ARRB 21 BD02 BON EUR N