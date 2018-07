The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA47787ZAE21 JOHN DEERE CA FUN. 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0WL357 WUESTENROT BAUSPK.PF.1033 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1EWBU8 NIEDERS.SCH.A.10/18 A.819 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G994 DZ BANK IS.E.4961 BD00 BON EUR N

CA XFRA US68323AAU88 ONTARIO PROV. 11/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828XK13 US TREASURY 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001735959 LAND NRW SCHA.R.335 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6FZ0 NORDLB IS.S.1203 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8C77 NORDLB OPF.S.1415 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0769 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2GF7 DZ BANK IS.A553 BD01 BON EUR N

CA NLA5 XFRA NL0006227316 NEDERLD 08-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US263534BT54 DU PONT NEMOURS 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US45950KCC27 INTL FIN. CORP. 14/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US478160AU81 JOHNSON + JOHNSON 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US494368AT08 KIMBERLY-CLARK 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US500769CU69 KRED.F.WIED.08/18 MTN DL BD01 BON USD N

CA XFRA US590188JF65 BK OF AMERICA 98/13 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PCL40 UNITEDHEALTH GRP 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US92857WAE03 VODAFONE GRP 03/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US96122XAJ72 WESTPAC BKG 15/18FLR REGS BD01 BON USD N

CA 5IXA XFRA XS0946728564 INTERXION HLDG 13/20 REGS BD01 BON EUR N

CA JD0A XFRA XS0953182317 JOHN DEERE BK 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA DAIM XFRA XS1015890210 DAIMLER AG.MTN 14/18 BD01 BON GBP N