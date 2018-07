FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NCL XFRA CNE100001922 NEW CN LIFE INSUR.H YC1 0.067 EUR

LYQS XFRA FR0010967323 L.IBOXX DL L.E.M.S.UETF A 4.144 EUR

MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S 0.096 EUR

LCUS XFRA LU1781540957 MUL-LYX.CO.MOR.US EQ.DR D 0.060 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.034 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.188 EUR

4GJ XFRA MXP001161019 CONSORCIO ARA SAB DE CV 0.006 EUR

LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UEDEO 0.850 EUR

LYPT XFRA LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF DEO 1.560 EUR

LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO 0.230 EUR

LYQY XFRA FR0010975771 LYX.BOFAML E.HYXFB.UETF D 4.310 EUR

LYPP XFRA FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO 1.030 EUR

LYPM XFRA FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO 1.080 EUR

LYPL XFRA FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF D 1.310 EUR

LYM8 XFRA FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF D 0.660 EUR

LYM9 XFRA FR0010524777 LYX.NEW ENERGY U.ETF D 0.130 EUR

LRX2 XFRA FR0010481127 LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF 1.490 EUR

LYM4 XFRA FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF D 0.160 EUR

LYMH XFRA FR0010405431 LYX.FTSE ATHEX L.C.UETF D 0.020 EUR

LYMF XFRA FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 UETF D 0.670 EUR

LYME XFRA FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D 0.600 EUR

LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF D 2.390 EUR

LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF D 1.990 EUR

LYY5 XFRA FR0010261198 LYXOR MSCI EUR.U.ETF D 3.350 EUR

LYMS XFRA FR0007063177 LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO 0.150 EUR

DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF D 1.850 EUR

LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E. D 1.000 EUR

T5R XFRA ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS EO -,10 0.263 EUR

DR0 XFRA DE000A0XYG76 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 0.650 EUR

MWB XFRA DE0006656101 MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG 0.390 EUR

YM9A XFRA CNE1000003R8 MAANSHAN IRON STEEL H YC1 0.021 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.033 EUR

AGB1 XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 4.500 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE 3.740 EUR

DGL XFRA MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PTN.UTS DL-01 0.214 EUR