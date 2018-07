FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

98N XFRA FR0000052870 XPO LOGIS.EUR.SA INH.EO 2 0.800 EUR

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.111 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.094 EUR

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.299 EUR

SLH XFRA US8081941044 SCHULMAN INC., A. DL 1 0.175 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.111 EUR

8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.402 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.222 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.788 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.094 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.090 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.113 EUR

FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.043 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 4.272 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.299 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.214 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.299 EUR

AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.117 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.239 EUR

AU7A XFRA US0022551073 AU OPTRONICS CORP. ADR/10 0.422 EUR

MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L 0.007 EUR

ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.062 EUR

F6H XFRA HK0000077468 FAR EAST HORIZON 0.033 EUR

49S XFRA GB00B60BD277 SUPERDRY PLC LS -,01 0.248 EUR

H11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.101 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. 0.059 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.368 EUR

ALG XFRA DE0006569403 ALBIS LEASING AG O.N. 0.060 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.064 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.072 EUR

B4S XFRA BMG110261044 BILLING S. GRP DL 0,59446 0.006 EUR

6C4 XFRA BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1 0.032 EUR

VAS XFRA AT0000937503 VOESTALPINE AG 1.400 EUR

S1R XFRA CNE1000012B3 SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1 0.106 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.068 EUR