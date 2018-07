Die Aktien von Netflix (WKN:552484) sind in diesem Jahr in die Höhe geschossen, und die Investoren haben große Hoffnungen, dass das Unternehmen diese außergewöhnlich Performance fortsetzen kann. Die Aktien haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, während der Markt nur geringe 2 % erreicht hat. Netflix hat in den letzten Wochen von einer Reihe von Analysten-Upgrades und Kurssteigerungen profitiert, die die Aktie in luftige Höhen getrieben haben. Die Investoren werden die Zahlen genau im Auge behalten, wenn das Unternehmen am Montag, den 16. Juli, nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Lass uns ein paar Kennzahlen ansehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...