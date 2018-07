Von Jonathan D. Rockoff

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer rudert nach Kritik von US-Präsident Donald Trump zurück und nimmt die vor wenigen Tagen für mehr als 40 Arzneien in Kraft getretenen Preiserhöhungen zurück. Der Präsident lobte dies umgehend in einem Tweet: "Wir spenden Pfizer für diese Entscheidung Beifall und hoffen, dass andere Unternehmen das Gleiche tun."

Den Rückzug trat der Konzern an, nachdem CEO Ian Read am Dienstag ein nach den Worten des Konzerns "ausführliches Gespräch" mit Trump über die Preiserhöhungen hatte. Die Preise würden so schnell wie "technisch" möglich auf das Niveau von vor dem 1. Juli reduziert, kündigte Pfizer an. Höhere Preise sollen erst gelten, wenn Trump seine Pläne für die Pharmabranche umgesetzt hat, spätestens aber zum Jahresende.

Die Pfizer-Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent.

Trump hat seit seiner Präsidentschaftskampagne regelmäßig die hohen Arzneimittelpreise kritisiert und versprochen, Maßnahmen zu deren Eindämmung zu ergreifen. Die Pharmakonzerne haben allerdings nicht von sich aus die Preise gesenkt.

