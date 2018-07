US-Präsident Donald Trump geht es nicht wirklich darum, dass die Nato-Verbündeten mehr in Verteidigung investieren, vermutet Militärexperte Christian Mölling. Die Bundeswehr erzeuge bei den Verbündeten Mitleid.

Donald Trump hat auf dem Weg zum Nato-Gipfel schon getwittert: "Die USA zahlen ein Vielfaches mehr als jedes andere Land, nur um sie zu beschützen. Nicht fair für den amerikanischen Steuerzahler." Wird das Thema der Verteidigungsausgaben den Gipfel überschatten?Das wird eher ein Thema an der Oberfläche sein. Im Wesentlichen wird man sich auf dem Gipfel über Probleme unterhalten, die größter sind als die Nato selbst. Die transatlantische Gemeinschaft driftet in rasender Geschwindigkeit auseinander. Trump nutzt das Geld-Argument, weil es so einfach zu verstehen ist.

Also will Trump gar nicht unbedingt höhere Verteidigungsanstrengungen der Europäer, sondern will die Nato als Säule des westlichen Multilateralismus diskreditieren?Ja, genau. Trump sieht offenbar die Nato grundsätzlich als nutzlos an. Sie passt einfach nicht in seine unilaterale Weltsicht. Er möchte lieber, dass das Weltsystem von einzelnen Staaten bestimmt ist, mit denen man einfacher verhandeln und dann direkte Deals abschließen kann.

Wenige Tage nach dem Nato-Gipfel trifft Trump in Helsinki Russlands Präsident Putin. Man vermutet, dass er dort ein Einvernehmen mit Russland herstellen will. Steht ihm die Nato dabei im Wege?Das hängt davon ab, was er dort beschließen will. Eine Möglichkeit, über die spekuliert wird, ist, dass er die russische Annexion der Krim anerkennen will. Damit wäre ein wesentliches Element europäischer Sicherheitsordnung abgeschafft, nämlich der internationale Rechtsgrundsatz, dass Grenzen nicht mit Gewalt zu ändern sind. Das würde bedeuten, dass gerade die Nato-Staaten, die am meisten auf die USA setzen, nämlich Polen und die baltischen Republiken, in eine sehr schwierige Lage kämen. Denn dann könnte sich der Eindruck festsetzen, dass für Trump möglicherweise auch ihr Status rückführbar ist. Wenn die Botschaft also wäre, dass Russland Grenzen verschieben kann und damit gegenüber den USA durchkommt, dann sitzen diese Länder zwischen den Stühlen. Für Deutschland wäre das auch unangenehm, aber wir fühlen uns hier nicht so unmittelbar von Russland bedroht.

Mit welchem Argument kann Merkel Trump begegnen?Auf der technischen Ebene gibt es durchaus Argumente: Wir können auf einen wichtigen Beitrag der Bundeswehr bei internationalen Einsätzen, vor allem in Afghanistan verweisen. Zumindest auf dem Papier sieht die Bundeswehr auch gar nicht so schlecht aus. Aber solche Argumente sind nicht wirklich entscheidend. Es geht um viel mehr, nämlich darum, dass hier ein US-Präsident ...

