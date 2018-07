Der deutsche Aktienhandel zittert vor dem Europa-Besuch von Donald Trump. Auch die neuen Zölle gegen China bedrohen den Dax.

Die US-Pläne für weitere Zölle im Handelsstreit setzen den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zu. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,5 Prozent höher bei knapp 12.610 Punkten geschlossen. US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Druck und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. China bezeichnete die Pläne als absolut inakzeptabel.

An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...