Die USA haben eine weitere Liste mit chinesischen Exportgütern im Wert von 200 Milliarden Dollar (170 Milliarden Euro) für mögliche Strafzölle vorgelegt. Die Strafzölle könnten im September in Kraft treten, sagte ein US-Regierungsbeamter am Dienstag. Das Büro des US-Handelsbeauftragten werde Gespräche über die betroffenen Produkte führen; es werde etwa zwei Monate dauern, die Liste fertigzustellen. Dann werde US-Präsident Donald Trump entscheiden, ob er die Zölle verhängt.

Das chinesische Handelsministerium erklärte daraufhin am Mittwoch: "Die chinesische Regierung wird wie immer keine andere Wahl haben, als die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu ergreifen." Einzelheiten nannte Peking zunächst nicht.

Damit spitzt sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter zu. Erst am Freitag hatten die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. China verhängte wenig später Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes. Trump hatte in den vergangenen Wochen bereits gedroht, auf chinesische Gegenmaßnahmen mit weiteren Zöllen auf Einfuhren im dreistelligen Milliardenbereich zu antworten.

-US 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.777,10 -0,70% Nikkei-225 21.978,42 -0,98% Hang-Seng-Index 28.270,96 -1,43% Kospi 2.283,57 -0,46% Shanghai-Composite 2.769,95 -2,04% S&P/ASX 200 6.213,50 -0,71%

Mit deutlichen Abgaben reagieren die Börsen in Ostasien und Australien auf neue Strafzolldrohungen der USA. China könnte nun "Feuer mit Feuer bekämpfen", kommentiert Stratege Michael Every von der Rabobank das neueste Kapitel im Zollstreit. Die Möglichkeiten, Gegenzölle zu erheben seien aber begrenzt, weil das Volumen der nach China importierten US-Produkte weniger als 200 Milliarden Dollar betrage. China könnte auf daher andere Maßnahmen ausweichen, indem es etwa die Aktivitäten von US-Unternehmen in China durch schärfere Gesetze erschwere oder US-Anleihen verkaufe. Denkbar sei auch, dass China die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea störe. In Tokio machen die Kurse derweil einen großen Teil ihrer Verluste wett, nachdem der Yen seine Gewinne zum Dollar verringert und die US-Währung die Marke von 111 Yen zurückerobert hat. Verkauft werden in Tokio besonders Aktien von Unternehmen, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Dazu gehört der Hersteller von Industrierobotern Yaskawa Electric, dessen Aktien um 0,7 Prozent nachgeben, vorübergehend aber schon fast 3 Prozent im Minus lagen. Omron verlieren 1,6 Prozent. Im übrigen Exportsektor verbilligen sich die Aktien der Automobilhersteller Honda, Nissan und Toyota um 0,3 bis 2,1 Prozent. Vergleichsweise gut hält sich auch die Börse im südkoreanischen Seoul. Indexschwergewicht Samsung gibt um 0,5 Prozent nach. Für SK Hynix geht es um 0,1 Prozent nach unten. In Taiwan steigt die Aktie des Apple-Zulieferers Hon Hai gegen die negative Tendenz um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

Die Pfizer-Aktie hat am Dienstag im nachbörslichen Handel Kursverluste verzeichnet, nachdem der Pharmakonzern auf Druck des US-Präsidenten Preiserhöhungen verschoben hatte. Die Aktie fiel auf der Handelsplattform nasdaq.comum 1,15 Prozent. Omnicom zeigten sich unbewegt vom Verkauf der Outsourcing-Sparte Sellbytel Group an die Webhelp Group. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. Die Aktie des Werberiesen zeigte sich nachbörslich unverändert.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.919,66 0,58 143,07 0,81 S&P-500 2.793,84 0,35 9,67 4,50 Nasdaq-Comp. 7.759,20 0,04 3,00 12,40 Nasdaq-100 7.282,60 0,09 6,60 13,85 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 707 Mio 742 Mio Gewinner 1.515 1.897 Verlierer 1.455 1.089 Unverändert 114 115

Etwas fester - Nach vier Handelstagen mit Aufschlägen nimmt der Dow-Jones-Index wieder Kurs auf das Niveau von 25.000 Punkten, unter das er Mitte Juni gerutscht war. Der Fokus der Investoren ist vor allem auf die beginnende US-Berichtssaison gerichtet. Das Thema Handelskonflikte rückte dagegen etwas in den Hintergrund, kann aber jederzeit wieder aufflammen. Am Freitag wartet mit den Zahlen der US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo schon ein erster Höhepunkt der Berichtssaison. Die Aktien der Institute gaben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab und verloren zwischen 0,3 und 0,6 Prozent. Der Banken-Sektor im S&P-500, der am Vortag noch um 2,7 Prozent zugelegt hatte, fiel um 0,6 Prozent. Pepsico hat im zweiten Quartal zwar seinen Umsatz um 2,4 Prozent gesteigert. Ungünstige Steuereffekte ließen aber den Nettogewinn um 14 Prozent einbrechen. Auf bereinigter Basis übertraf der Konzern jedoch die Prognosen der Analysten. Zudem zeigte sich Pepsico optimistisch, die gesetzten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Titel legten um 4,8 Prozent zu. Die Aktien von Alphabet rutschten im späten Handel leicht ins Minus, schlossen den Handel ab letztlich unverändert. Grund war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Europäische Union eine weitere Geldbuße in Höhe von mehreren Milliarden Dollar gegen die Mutter von Google vorbereitet hat.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 1,2 2,56 136,7 5 Jahre 2,76 1,7 2,75 83,8 7 Jahre 2,84 1,1 2,83 58,9 10 Jahre 2,87 0,6 2,86 42,2 30 Jahre 2,97 0,4 2,96 -10,0

Am Rentenmarkt tat sich dagegen wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Titel legte um 0,6 Basispunkte auf 2,87 Prozent zu. Die Auktion dreijähriger US-Anleihen hatte kaum Einfluss auf das Geschehen, hieß es. Im Laufe der Woche werden noch Papiere mit Laufzeiten von zehn und 30 Jahren begeben.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1731 -0,1% 1,1739 1,1748 -2,4% EUR/JPY 130,30 -0,0% 130,30 130,52 -3,7% EUR/GBP 0,8844 +0,0% 0,8843 0,8859 -0,5% GBP/USD 1,3264 -0,1% 1,3276 1,3260 -1,9% USD/JPY 111,07 +0,1% 111,00 111,12 -1,4% USD/KRW 1120,10 +0,5% 1114,03 1116,18 +4,9% USD/CNY 6,6628 +0,5% 6,6298 6,6144 +2,4% USD/CNH 6,6770 +0,4% 6,6509 6,6237 +2,5% USD/HKD 7,8491 +0,0% 7,8484 7,8487 +0,5% AUD/USD 0,7414 -0,3% 0,7435 0,7463 -5,2% NZD/USD 0,6811 -0,2% 0,6821 0,6839 -4,1% Bitcoin BTC/USD 6.364,55 -0,6% 6.403,57 6.675,01 -53,4%

Der Dollar zeigte sich weiterhin fest. Der ICE-Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Der Euro rutschte dagegen nach einem schwachem ZEW-Konjunkturindikator in Deutschland kurzzeitig unter die Marke von 1,17 Dollar, konnte sich danach aber wieder erholen. Die Konjunkturerwartungen haben sich im Juli kräftig und zudem deutlicher als befürchtet abgeschwächt. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1.1746 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,72 74,11 -0,5% -0,39 +24,1% Brent/ICE 78,31 78,86 -0,7% -0,55 +21,3%

Am Ölmarkt zogen die Preise erneut an. US-Leichtöl der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 74,11 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent legte um 1,0 Prozent auf 78,86 Dollar zu. Streiks unter Ölarbeitern in Norwegen und Gabun heizten die Furcht vor Lieferengpässen weiter an. Dazu gesellten sich die bekannten Lieferschwierigkeiten in Libyen und Kanada.

Der Handelsstreit lässt am Mittwoch auch die Rohstoffmärkte nicht ungeschoren. Die Ölpreise geben die Gewinne vom Dienstag wieder ab.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,79 1.255,47 -0,3% -3,69 -3,9% Silber (Spot) 15,96 16,06 -0,6% -0,09 -5,7% Platin (Spot) 840,85 846,75 -0,7% -5,90 -9,5% Kupfer-Future 2,74 2,83 -3,3% -0,09 -17,8%

Der Goldpreis stand weiter im Bann des Dollar. Der steigende Kurs der US-Devise drückte die Feinunze zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.255 Dollar nach unten. Das Edelmetall leide übergeordnet unter der Normalisierung der US-Geldpolitik mit steigenden Zinsen, hieß es. Selbst als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten sei Gold zuletzt nicht mehr gefragt gewesen.

