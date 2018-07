SURTECO: Umbenennung in SURTECO GROUP SE abgeschlossen DGAP-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges SURTECO: Umbenennung in SURTECO GROUP SE abgeschlossen 11.07.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umbenennung in SURTECO GROUP SE abgeschlossen Buttenwiesen, 11. Juli 2018 - Die auf der Hauptversammlung vom 28. Juni 2018 mit großer Mehrheit beschlossene Umbenennung der SURTECO SE in SURTECO GROUP SE ist nun rechtswirksam vollzogen. Ziel dieser Maßnahme ist es, Überschneidungen mit der zu gründenden SURTECO GmbH zu vermeiden, welche in den nächsten Wochen aus den drei Gesellschaften BauschLinnemann GmbH, Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH und SURTECO DECOR GmbH entstehen wird. Durch diese Änderungen haben wir einen weiteren Meilenstein im Zuge unserer Wachstumsstrategie 2025+ erreicht. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-508 Internet www.surteco-group.com Email ir@surteco-group.com Fax + 49 (0) 8274/99 88-515 Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 690 Mio. EUR. (Stand 2017), davon 25% in Deutschland, 46% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco-group.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. 11.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703431 11.07.2018

