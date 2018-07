Dynamics Group ernennt Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann zu neuen Partnern EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie Dynamics Group ernennt Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann zu neuen Partnern 11.07.2018 / 08:31 Dynamics Group ernennt Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann zu neuen Partnern Dynamics Group baut ihre Kompetenz in der Kapitalmarkt- und Unternehmens-kommunikation für global tätige Unternehmen weiter aus und ernennt Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann zu neuen Partnern. Zürich/Bern/Genf, 11. Juli 2018 - Dynamics Group, eine führende Schweizer Beratungsgruppe für strategische Kommunikation, ergänzt die Partnerschaft mit zwei hochkarätigen Spezialisten mit reicher Erfahrung. Die im Jahr 2006 gegründete Dynamics Group zählt damit neu 15 Partner. Jonathan Seabrook, 48, hat sich im Verlauf seiner 25-jährigen Karriere bei grossen multinationalen Unternehmen reiche Erfahrung erworben. Zuletzt arbeitete er bei der Syngenta AG als Mitglied der Konzernleitung und als Head of Corporate Affairs. Dort baute er ein globales Team von mehr als 200 Mitarbeitenden auf, das für alle Aspekte des Stakeholder-Engagements, Reputationsmanagement, Nachhaltigkeit, Public & Government Affairs, Investor Relations und Kommunikation verantwortlich ist. Davor war er in der Pharma- und in der Finanzdienstleistungsbranche in Grossbritannien und den USA tätig, unter anderem als Fondsmanager bei Rothschild, Head of Investor Relations bei SmithKline Beecham und Aktienanalyst bei der Bank of America. Seine Fachgebiete umfassen strategisches Marken- und Reputationsmanagement zur Schaffung von nachhaltigem Unternehmenswert, Kapitalmarktkommunikation, M&A und strategische Investor Relations sowie internationale Public & Government Affairs-Strategien. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrungen im Krisenmanagement bei einer Reihe komplexer Themen in vielen Ländern mit unterschiedlichen Stakeholdern. Nicolas Weidmann, 54, zeichnete zuletzt als Chief Communications Officer und Head Marketing auf Stufe Konzernleitung für die globale Konzern- und Marktkommunikation bei Oerlikon verantwortlich. Davor hatte er dieselbe Position bei Nobel Biocare inne. Er verantwortete zudem während mehrerer Jahre den Markenauftritt der internationalen Marken bei General Motors. Nicolas Weidmann verfügt insgesamt über zwanzig Jahre Kommunikationserfahrung als Executive in international führenden Konzernen aus den Sektoren Industrie, Technologie, Medizinaltechnik und Konsumgüter. Er ist ein profilierter Experte in den Bereichen der Unternehmens- und Marketingkommunikation, Positionierung von Unternehmen und deren Führungskräfte, Kommunikation in Transformationsprozessen, digitale Kommunikation, M&A und Media Relations. «Die Verstärkung mit den beiden neuen Partnern ermöglicht uns, die positive Entwicklung unseres Unternehmens weiter voranzutreiben. Wir freuen uns insbesondere, unsere Kompetenz für international tätige Konzerne nochmals ausbauen zu können», sagt Andreas Durisch, Managing Partner der Dynamics Group. Nicolas Weidmann wird ab 1. Oktober 2018 von Zürich und Basel aus arbeiten, Jonathan Seabrook ab 1. September von Zürich, Basel und London aus. Für weitere Informationen Andreas Durisch Managing Partner adu@dynamicsgroup.ch Mobile +41 79 358 87 32 Über die Dynamics Group Die Dynamics Group ist ein Team von Experten für Kommunikation. Sie bietet umfassende Beratung auf allen Gebieten der Kommunikation, wobei der Fokus auf Corporate Communications, Capital Market Communication, Public Affairs sowie Reputation Management und Crisis Communications liegt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird durch 15 Partner geführt. Dank der partnerschaftlichen Struktur vereint Dynamics Group erfahrene Beraterpersönlichkeiten, die komplementäres Wissen, Unternehmergeist und ihr weitverzweigtes Beziehungsnetz in die Gruppe einbringen. Die Dynamics Group verfügt über Standorte in Zürich, Bern und Genf sowie je eine Präsenz in Basel, Lausanne und London. Für Research und Analysen kann die Gruppe auf ein Team von rund 30 Finanzanalysten und Marktforschern in Indien zurückgreifen. www.dynamicsgroup.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XOCNRFMPOH Dokumenttitel: DG_MM_JSE&NWE_De Ende der Medienmitteilung 703383 11.07.2018

AXC0071 2018-07-11/08:32