Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 162,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

An den Finanzmärkten ist die Sorge vor einem Handelskrieg ein beherrschendes Thema. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern profitierten vergleichsweise sichere Bundesanleihen von der jüngsten Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Am frühen Morgen war bekannt geworden, dass die USA eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar vorgelegt haben. Für den Fall des Inkrafttretens der neuen Zölle hat die Regierung in Peking Gegenmaßnahmen angekündigt.

Dagegen gibt es nur wenige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger am deutschen Rentenmarkt orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Preisentwicklung in den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Entwicklung der Erzeugerpreise./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0072 2018-07-11/08:33