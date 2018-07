Die Österreichische Post baut ein neues Paketzentrum: Diese Woche erfolgte im Beisein von Landesrat Dr. Martin Eichtinger und Michael Oberschil, Bürgermeister von Hagenbrunn sowie DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post und seinen Vorstandskollegen DI Walter Oblin und DI Peter Umundum der Spatenstich für ein neues Paketzentrum in Hagenbrunn, Niederösterreich. Mit der Inbetriebnahme des Logistikstandortes ist die Post gerüstet, um die steigenden Mengen mit der gewohnt hohen Qualität zu bearbeiten und erfüllt damit nicht nur die Ansprüche der Kundinnen und Kunden, sondern auch jene, die die Post selbst an sich stellt.Mit Hagenbrunn konnte in Niederösterreich ein optimaler Standort gefunden werden. Auf einer...

