DGAP-Media / 2018-07-11 / 08:30 · Penta vergleicht aktuellen Wechselkurs von 160 Währungen mit dem Kurs des Vorjahres · Reise zu den Teilnehmern der Fußball Weltmeisterschaft empfehlenswert · In der Türkei ist der Euro heute 35 Prozent stärker · Im weltweiten Durchschnitt hat der Euro acht Prozent an Wert gewonnen *Deutsche Urlauber und Geschäftsreisende können sich freuen: In den meisten Urlaubsländern ist der Euro heute deutlich stärker [1] als noch vor einem Jahr, was auf die schwankenden Wechselkurse zurückzuführen ist. Dem Banking FinTech Penta [2] zufolge liegen die Wertsteigerungen weltweit bei bis zu 180 Prozent. Nur bei Reisen in elf Nationen müssen Reisende heute tiefer in die Tasche greifen. * Reise zu den Fußballnationen Die Fußball-Weltmeisterschaft neigt sich dem Ende zu. Während die Nationen unterschiedlich gut abschnitten, können sich deutsche Reisende über durchweg positive Nachrichten freuen. Am besten steht der Euro aktuell für einen Besuch in Argentinien. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Euro hier um 70 Prozent an Wert gewonnen. Auch weitere Südamerikanische Nationen sind aus finanzieller Sicht aktuell für einen Besuch zu empfehlen: In Brasilien ist der Euro heute 21 Prozent stärker, in Uruguay rund 14 Prozent. Auch im WM-Gastgeberland Russland sowie Mexiko ist der Euro heute ganze zehn Prozent stärker. Urlaub in der Türkei und auf Inselstaaten lohnt sich Für Türkei-Urlauber sind Aussichten aktuell besonders sonnig. Im beliebten Urlaubsland der Deutschen ist der Euro aktuell ganze 35 Prozent stärker als noch im Jahr zuvor. Auch ein exotischer Urlaub auf den Inselstaaten Madagaskar, Haiti oder den Philippinen ist für Reisende erträglicher als letztes Jahr. Hier ist der Euro aktuell 15 bzw. 8 Prozent stärker. Wer hingegen luftige Höhen und weite Aussichten bevorzugt, sollte nach Nepal oder Kasachstan reisen. Hier ist der Euro aktuell knapp zehn Prozent stärker als noch im Jahr zuvor. Osteuropa wird teurer Wer schon immer einmal osteuropäische Länder bereisen wollte, sollte nicht mehr allzu lange damit warten. Die Länder um Albanien, Republik Moldau und Serbien können als einige der wenigen Nationen gegenüber dem Euro eine stärkere Position verzeichnen. Während der Euro in Albanien und der Republik Moldau um fünf Prozent an Wert verlor sind es in Serbien immerhin zwei Prozent. Auch für Reisende nach Malaysia oder Kolumbien ist es rund drei bzw. zwei Prozent teurer geworden. Die Entwicklungen zu allen 160 Währungen finden Sie unter: https://getpenta.com/blog/de/wechselkurs-vergleich/ [1] Diese Features plant Penta zusammen mit seinen Nutzern für die Zukunft: https://trello.com/b/v0hXe4kb/penta-product-roadmap [3] Mit Multiuser [4] von Penta wird das Geschäftskonto Teamfähig. Unternehmen können ihre Mitarbeiter mit ihrer eigenen Bankkarte sowie einem individuellen Online-Zugang zum Bankkonto ausstatten. Der Eigentümer kann die Berechtigungen der Mitarbeiter jederzeit online regulieren und Budgets für Transaktionen festlegen. Die Chance für Unternehmen, ihr Kostenmanagement effizient und digital zu gestalten. Über Penta Das kostenlose Geschäftskonto [2] von Penta richtet sich an kleine sowie mittelständische Unternehmen und stellt seinen Nutzern eine digitale Business Banking Lösung innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung. Penta zählt aktuell 30 Mitarbeiter und ist Partner der solarisBank, welche das Unternehmen mit der Banklizenz ausstattet. Das Unternehmen wurde 2016 von Lav Odorovic, Luka Ivicevic, Sir Gabriel Holbach, Aleksandar Orlic, Jessica Holzbach and Igor Kuschnir gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.27595973.12 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Penta Fintech Ltd. Schlagwort(e): Reisen 2018-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 703135 2018-07-11 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=63743cde8ad4c16852f37dea0bb93b01&application_id=703135&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1bb264afcacd5f0e4d6a441a4ec9f9ce&application_id=703135&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=62174b1a9d9aaf21d6a5fe1efa7a4304&application_id=703135&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d051dedfccf16cc8249637928e5628d2&application_id=703135&site_id=vwd&application_name=news

