Wenige Branchen sind in den letzten Jahren so schnell oder konsequent gewachsen wie die Marihuana-Industrie. Mexiko legalisierte letztes Jahr medizinisches Cannabis, zusätzlich sorgen die aufkeimende kanadische medizinische Cannabisindustrie und eine wachsende Anzahl von US-Bundesstaaten, die den Gebrauch von Cannabis legalisiert haben, für gute Ergebnisse. Laut dem Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView stiegen die legalen Cannabisverkäufe in Nordamerika im Jahr 2017 um 33 % auf 9,7 Mrd. US-Dollar, und sie sind auf dem besten Weg, bis 2021 jährlich um 28 % zu wachsen. Jedoch ist der wichtigste neue Wachstumstreiber die bevorstehende Legalisierung von Freizeitmarihuana in Kanada. Am 17. Oktober 2018 könnte der Verkauf von ...

