Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem verhaltenen Start, welcher das zuletzt fehlende Momentum unterstrich, gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Nachmittag sich deutlicher von der 12.500er Marke nach oben abzusetzen, so die Analysten der Helaba. In Folge dessen sei auch die Widerstandszone von 12.550/12.597 Zählern überwunden worden. ...

