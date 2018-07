Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach einem angekündigten Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Strategisch gesehen sei die Übernahme des französischen IT-Anbieters Inmac Wstore sinnvoll, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell beider IT-Konzerne sei vergleichbar und zudem dürfte Inmac Wstore die Marktstellung von Bechtle in Frankreich stärken. Außerdem würde es Bechtle zur Nummer eins im europäischen IT-E-Commerce-Geschäft machen./ck/tih

Datum der Analyse: 11.07.2018

ISIN DE0005158703

AXC0080 2018-07-11/09:04