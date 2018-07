FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im frühen Handel deutlich nach unten. Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China, hat bereits die Börsen in Asien auf Talfahrt geschickt. Die Anleger gehen gegenüber Risiko-Assets in Deckung, in Folge wird der DAX-Future verkauft.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 88,5 auf 12.505,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.507,5 und das Tagestief bei 12.474 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.989 Kontrakte.

July 11, 2018 02:36 ET (06:36 GMT)

