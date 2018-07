Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zinspolitik der USA, stark positive reale US-Renditen und ein fester US-Dollar sorgen für eine deutliche Abwertung von Emerging-Markets-Währungen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Dementsprechend schwieriger werde es für diese Länder, ihrem Schuldendienst (insbesondere bei Hartwährungsanleihen) nachzukommen. Allerdings sei die Verschuldung in USD deutlich niedriger als noch vor einem Jahrzehnt. Dennoch sei die Folge, dass die Renditen von Emerging-Markets-Anleihen ansteigen würden. Erschwerend sei ein an Dynamik gewinnender Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt, der den globalen Freihandel einschränken dürfte und die exportorientierten Emerging Markets überproportional belaste. (Ausgabe vom 09.07.2018) (11.07.2018/alc/a/a) ...

