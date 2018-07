Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Max Warburton warf in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen näheren Blick auf die Buchhaltung der Autobauer - und dabei insbesondere auf die Pensionsverpflichtungen, die bei vielen Unternehmen eine Belastung für die Profitabilität seien. Höhere Zinsen würden diese perspektivisch senken und könnten so Werte freisetzen./tih/ck Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-11/09:14

ISIN: DE0007100000