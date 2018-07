Hier geht's zum Video

Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US-Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte bzw. Indizes. Die Kurse an der Wall Street haben am Montag auf breiter Front einen Satz nach oben gemacht. Die Microsoft-Aktie (+0,68%) tendierte dabei zwar etwas schwächer als der Dow Jones (+1,3%), hat sich dafür aber wieder unmittelbar an die "alten" Rekorde herangeschoben. Gelingt nun der Break, könnte es auf die Schnelle weiter nach oben gehen, doch dazu mehr im aktuellen Video.