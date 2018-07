Tagesausblick für 11.07.: DAX schleicht weiter aufwärts!

Richard Pfadenhauer,

Pepsi meldete gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und ließ einige Anleger darauf setzen, dass die bevorstehende Berichtssaison möglicherweise gut ausfällt. Der Rückgang des ZEW-Index ist derweil erwartet worden und drückte den Euro/US-Dollar etwas nach unten. Die gute Stimmung und ein leicht schwächerer Euro reichten, um den DAX über 12.600 Punkte zu treiben. TecDAX und MDAX konnten sich prozentual gar noch deutlicher verbessern.

Der Preis für ein Barrel Brent verteuerte sich im Tagesverlauf auf knapp 78,70 US-Dollar und nähert sich damit dem jüngsten Höchststand. Am Anleihe- und Edelmetallmarkt gab es hingegen kaum Bewegung.

Morgen stehen kaum wichtige Termine im Kalender. Spekulationen um die bevorstehende Berichtssaison dürften dominieren. Anleger sollten zudem Adidas und Nike im Auge behalten. Sollte Belgien heute gegen Frankreich ausscheiden, geht der WM-Titel sicher an Nike!

Unternehmen im Fokus

Airbus und Hugo Boss wurden heute von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Nach Verlusten von über 20 Prozent in den vergangenen vier Wochen präsentierte sich die Aktie von Dürr heute wieder fester. Oberhalb von EUR 40 besteht die Chance auf eine Gegenbewegung. Zalando markierte ein neues Allzeithoch. Nordex bekam durch einen Großauftrag aus Brasilien Aufwind. VW gab bekannt bis 2022 rund 15 Mrd. Euro in Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung in China zu investieren. Für Anleger waren das heute keine Einstiegsargumente. Juventus Turin sprang derweil weiter aufwärts auf knapp 0,90 Euro. Ronaldo wechselt fix zu den Italienern.

Morgen werden Burberry und Repsol Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.610/12.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.300/12.440/12.500 Punkte

Nach einem uneinheitlichen Start schwang sich der DAX zeitweise auf 12.630 Punkte nach oben. Mit rund 12.600 Punkten beendete der DAX heute den vierten Tag in Folge im Plus. Unterstützung findet der Index im Bereich 12.500/12.550 Punkte. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.760 Punkte.

Kippt der Index hingegen unter 12.440 Punkte droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 12.300 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2018 - 10.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.7.2013 - 10.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

