FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanleihen profitieren am Mittwoch im frühen Handel von der Suche der Anleger nach sicheren Häfen. Während es an den Aktienmärkten deutlicher nach unten geht, legt der Bund-Future zu. Das Interesse der Marktteilnehmer an der neuen Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von 4 Milliarden Euro dürfte in diesem Umfeld hoch sein.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 24 Ticks auf 162,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,68 Prozent und das Tagestief bei 162,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.078 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 9 Ticks auf 132,13 Prozent.

July 11, 2018 02:58 ET (06:58 GMT)

